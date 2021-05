தேசிய செய்திகள்

3 லட்சத்துக்கு கீழே இறங்கிய கொரோனா ஒருநாள் பாதிப்பு; பலி எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு + "||" + Corona one-day vulnerabilities descending below 3 lakhs; Increase in the number of victims

