தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களின் கையிருப்பில் 2 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிவிரைவில் 3 லட்சம் தடுப்பூசி சப்ளை + "||" + In the possession of the States 2 crore dose of corona vaccine

மாநிலங்களின் கையிருப்பில் 2 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிவிரைவில் 3 லட்சம் தடுப்பூசி சப்ளை