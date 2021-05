தேசிய செய்திகள்

போலி நிதி நிறுவனத்துக்கு ஆதரவாக லஞ்சம் வாங்கியதாக வழக்கு 2 மந்திரிகள், எம்.எல்.ஏ. கைதுக்கு எதிர்ப்பு சி.பி.ஐ. அலுவலகத்தில் மம்தா தர்ணா + "||" + In favor of a fake financial institution Case of bribery 2 Ministers, M.L.A. Opposition to arrest CBI Mamta Dharna in office

போலி நிதி நிறுவனத்துக்கு ஆதரவாக லஞ்சம் வாங்கியதாக வழக்கு 2 மந்திரிகள், எம்.எல்.ஏ. கைதுக்கு எதிர்ப்பு சி.பி.ஐ. அலுவலகத்தில் மம்தா தர்ணா