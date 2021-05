தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பா? முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + Karnataka Lockdown to be Extended by 2 More Weeks? chief-Minister Eduyurappa answer

கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பா? முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா பேட்டி