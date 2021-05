தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை - முதல்வர் எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + No decision yet on extending curfew in Karnataka - Chief Minister Yediyurappa

கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை - முதல்வர் எடியூரப்பா பேட்டி