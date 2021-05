தேசிய செய்திகள்

உ.பி: கொரோனா சிகிச்சை மையம், மருத்துவ உதவிகளும் இல்லாமல் வேப்பமர நிழலில் ஓய்வெடுக்கும் நோயாளிகள் + "||" + No Hospital, People Get Covid Care On Cots Under Tree In UP Village

உ.பி: கொரோனா சிகிச்சை மையம், மருத்துவ உதவிகளும் இல்லாமல் வேப்பமர நிழலில் ஓய்வெடுக்கும் நோயாளிகள்