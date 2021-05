தேசிய செய்திகள்

சிங்கப்பூர் மரபணு மாற்ற கொரோனா வைரஸ்: டெல்லி முதல்வர் கருத்து குறித்து இந்திய வெளியுறவுத்துறை கண்டனம் + "||" + Delhi CM Does Not Speak for India, clarifies Centre as Singapore refutes Kejriwal's Covid variant remark

சிங்கப்பூர் மரபணு மாற்ற கொரோனா வைரஸ்: டெல்லி முதல்வர் கருத்து குறித்து இந்திய வெளியுறவுத்துறை கண்டனம்