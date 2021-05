தேசிய செய்திகள்

ஹமாஸ் தாக்குதலில் உயிரிழந்த கேரள பெண்ணின் குடும்பத்தினரை தொடர்பு கொண்டு இஸ்ரேல் அதிபர் ஆறுதல் + "||" + Israeli President Reuven Rivlin speaks to kin of Kerala woman killed in rocket attack by Palestinian militants

ஹமாஸ் தாக்குதலில் உயிரிழந்த கேரள பெண்ணின் குடும்பத்தினரை தொடர்பு கொண்டு இஸ்ரேல் அதிபர் ஆறுதல்