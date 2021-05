தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் திருக்கல்யாண உற்சவம்-இன்று முதல் 3 நாட்கள் நடக்கிறது + "||" + Tirukkalyana celebration at Tirupati Ezhumalayan temple - going on for 3 days from today

