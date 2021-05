தேசிய செய்திகள்

ஒரே நாளில் 4,500-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு - கொரோனா உயிர்ப்பலியில் புதிய உச்சம் + "||" + More than 4,500 killed in a single day - new peak in corona casualties

