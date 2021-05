தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதா முதல்-மந்திரிகள் மட்டுமே பேச அனுமதி; பிரதமர் நடத்திய ஆலோசனை கூட்டத்தில் எங்களை பேச விடவில்லை; மம்தா பானர்ஜி குற்றச்சாட்டு + "||" + Only BJP CMs are allowed to speak; The Prime Minister did not let us speak at the consultative meeting; Mamta Banerjee accused

பா.ஜனதா முதல்-மந்திரிகள் மட்டுமே பேச அனுமதி; பிரதமர் நடத்திய ஆலோசனை கூட்டத்தில் எங்களை பேச விடவில்லை; மம்தா பானர்ஜி குற்றச்சாட்டு