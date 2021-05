தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 2-வது அலையால் 329 டாக்டர்கள் மரணம்: இந்திய மருத்துவ சங்கம் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + 329 doctors died due to Covid during 2nd wave, maximum 80 from Bihar: IMA

கொரோனா 2-வது அலையால் 329 டாக்டர்கள் மரணம்: இந்திய மருத்துவ சங்கம் அதிர்ச்சி தகவல்