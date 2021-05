தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்றால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு இலவச கல்வி வழங்க வேண்டும் - பிரதமர் மோடிக்கு, சோனியா காந்தி கடிதம் + "||" + Sonia Gandhi's letter to Prime Minister Modi on providing free education to children who have lost their parents due to corona infection

கொரோனா தொற்றால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு இலவச கல்வி வழங்க வேண்டும் - பிரதமர் மோடிக்கு, சோனியா காந்தி கடிதம்