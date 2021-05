தேசிய செய்திகள்

ரூ.450 விலையில் கிடைக்கும் வீட்டிலேயே பரிசோதனை செய்யும் கருவிக்கு மருத்துவ கவுன்சில் அனுமதி - கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் மற்றொரு மைல்கல் + "||" + Available at a price of Rs.450 Medical Council approves home testing equipment - Another milestone in the war against the Corona

ரூ.450 விலையில் கிடைக்கும் வீட்டிலேயே பரிசோதனை செய்யும் கருவிக்கு மருத்துவ கவுன்சில் அனுமதி - கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் மற்றொரு மைல்கல்