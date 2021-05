தேசிய செய்திகள்

மும்பை அருகே கப்பல் மூழ்கி 86 பேர் மாயம்; இதுவரை 51 பேரின் உடல்கள் மீட்பு - பலியானவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணம் அறிவிப்பு + "||" + 86 killed in shipwreck near Mumbai So far 51 bodies recovered - Notice of relief to the families of the victims

மும்பை அருகே கப்பல் மூழ்கி 86 பேர் மாயம்; இதுவரை 51 பேரின் உடல்கள் மீட்பு - பலியானவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணம் அறிவிப்பு