தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காள வேளாண் மந்திரி ராஜினாமா பவானிபூர் தொகுதியில் போட்டியிட மம்தா பானர்ஜி திட்டம்? சொந்த தொகுதிக்கே திரும்புகிறார் + "||" + West Bengal Agriculture Minister resigns Mamata Banerjee plans to contest from Bhavanipur constituency? Returns to own volume

மேற்கு வங்காள வேளாண் மந்திரி ராஜினாமா பவானிபூர் தொகுதியில் போட்டியிட மம்தா பானர்ஜி திட்டம்? சொந்த தொகுதிக்கே திரும்புகிறார்