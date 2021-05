தேசிய செய்திகள்

12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு நடைபெறுமா? - அனைத்து மாநில கல்வி அமைச்சர்களுடன் மத்திய அரசு ஆலோசனை + "||" + Rajnath Singh To Chair High-level Meet Over CBSE Class 12 And Other Entrance Exams

12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு நடைபெறுமா? - அனைத்து மாநில கல்வி அமைச்சர்களுடன் மத்திய அரசு ஆலோசனை