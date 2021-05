தேசிய செய்திகள்

பிரசவத்துக்கு பிறகு பெண்கள் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளலாம் - நிபுணர்கள் சொல்கிறார்கள் + "||" + Women can be vaccinated against corona after childbirth - experts say

பிரசவத்துக்கு பிறகு பெண்கள் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளலாம் - நிபுணர்கள் சொல்கிறார்கள்