தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பு: ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் 7 ஆயிரம் கைதிகளுக்கு ஜாமீன் + "||" + Covid-19: About 7,000 prisoners may get bail or parole in Jharkhand to decongest overcrowded prisons

கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பு: ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் 7 ஆயிரம் கைதிகளுக்கு ஜாமீன்