தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ஆபாச சி.டி. விவகாரம்: ‘வீடியோவில் இளம்பெண்ணுடன் இருப்பது நான் தான்’; முன்னாள் மந்திரி ரமேஷ் ஜார்கிகோளி ஒப்புக்கொண்டதாக தகவல் + "||" + Porn CDs cause a stir in Karnataka Affair: ‘I am the one with the girl in the video’; Former minister Ramesh Jharkhand has reportedly agreed

கர்நாடகத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ஆபாச சி.டி. விவகாரம்: ‘வீடியோவில் இளம்பெண்ணுடன் இருப்பது நான் தான்’; முன்னாள் மந்திரி ரமேஷ் ஜார்கிகோளி ஒப்புக்கொண்டதாக தகவல்