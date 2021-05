தேசிய செய்திகள்

13 -க்கும் மேற்பட்ட லாரி டிரைவர்கள் கிளீனர்கள் கொன்று புதைப்பு;பிரபல தாதா உள்பட 12 பேருக்கு தூக்கு + "||" + Twelve men sentenced to death in serial highway killings by Andhra court

