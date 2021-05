தேசிய செய்திகள்

ரஷ்யா அனுப்பிய ரெம்டெசிவிர் உள்ளிட்ட மருந்துகள் விமானம் மூலம் இந்தியா வருகை + "||" + Medicines including Remdesivir sent by Russia arrived in India by air

