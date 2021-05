தேசிய செய்திகள்

மேற்குவங்காளம்: யாஸ் புயல் காரணமாக 8 லட்சம் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றம் + "||" + People have been evacuated from low-lying areas of West Bengal due to CycloneYaas

