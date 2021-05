தேசிய செய்திகள்

ரூ.13,500 கோடி வங்கி கடன் மோசடி வழக்கில் தேடப்படும் வைர வியாபாரி மெகுல் சோக்சி, ஆன்டிகுவா நாட்டில் மாயம்; கியூபாவுக்கு தப்பி ஓட்டமா? + "||" + Diamond trader Mehul Choksi wanted in Rs 13,500 crore bank loan fraud case, magic in Antigua; Flee to Cuba?

ரூ.13,500 கோடி வங்கி கடன் மோசடி வழக்கில் தேடப்படும் வைர வியாபாரி மெகுல் சோக்சி, ஆன்டிகுவா நாட்டில் மாயம்; கியூபாவுக்கு தப்பி ஓட்டமா?