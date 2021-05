தேசிய செய்திகள்

உயிரிழந்து 24 மணி நேரத்துக்கு பின்னர் இறந்தவர் உடல் மூலமாக கொரோனா பரவ வாய்ப்பு இல்லை: டெல்லி எய்ம்ஸ் ஆஸ்பத்திரி ஆய்வு + "||" + No chance of spreading corona through dead body 24 hours after death: Delhi Aims Hospital study

உயிரிழந்து 24 மணி நேரத்துக்கு பின்னர் இறந்தவர் உடல் மூலமாக கொரோனா பரவ வாய்ப்பு இல்லை: டெல்லி எய்ம்ஸ் ஆஸ்பத்திரி ஆய்வு