தேசிய செய்திகள்

கொரோனா டூல்கிட் விவகாரம்; 11 மத்திய மந்திரிகளின் பதிவுகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; ‘டுவிட்டர்’ நிறுவனத்துக்கு காங்கிரஸ் கடிதம் + "||" + The Corona Toolkit case: Congress writes to Twitter, seeks ‘manipulated media’ tag for tweets by Union Ministers

கொரோனா டூல்கிட் விவகாரம்; 11 மத்திய மந்திரிகளின் பதிவுகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; ‘டுவிட்டர்’ நிறுவனத்துக்கு காங்கிரஸ் கடிதம்