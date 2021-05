தேசிய செய்திகள்

‘யார் பொறுப்பு?’ பிரசாரத்தை தொடங்கினார்: மத்திய அரசின் அலட்சியத்தால் கொரோனாவில் உயிர்கள் இழப்பு; பிரியங்கா காந்தி குற்றச்சாட்டு + "||" + Started the ‘Who is responsible?’ Campaign: loss of life in Corona due to Central negligence; Priyanka Gandhi charge

‘யார் பொறுப்பு?’ பிரசாரத்தை தொடங்கினார்: மத்திய அரசின் அலட்சியத்தால் கொரோனாவில் உயிர்கள் இழப்பு; பிரியங்கா காந்தி குற்றச்சாட்டு