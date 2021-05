தேசிய செய்திகள்

40 நாட்களுக்கு பிறகு கொரோனா தினசரி பாதிப்பு 2 லட்சத்துக்கு கீழே வந்தது + "||" + After 40 days the daily impact on the corona came down to less than 2 lakh

