தேசிய செய்திகள்

லேசான கொரோனா பாதிப்பு உடலில் நீடித்த நோய் எதிர்ப்பை உண்டாக்குகிறது; அமெரிக்க ஆய்வில் தகவல் + "||" + Mild corona damage causes prolonged immunity in the body; Information from the American study

லேசான கொரோனா பாதிப்பு உடலில் நீடித்த நோய் எதிர்ப்பை உண்டாக்குகிறது; அமெரிக்க ஆய்வில் தகவல்