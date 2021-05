தேசிய செய்திகள்

போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக நவ்ஜோத்சிங் சித்து வீட்டில் கறுப்பு கொடி ஏற்றினார் + "||" + Navjot Singh Sidhu hoisted a black flag at home in support of the struggling farmers

போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக நவ்ஜோத்சிங் சித்து வீட்டில் கறுப்பு கொடி ஏற்றினார்