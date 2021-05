தேசிய செய்திகள்

டூல்கிட் விவகாரத்தில் போலீஸ் சோதனை: எதிர்க்கட்சியினருக்கு பா.ஜனதா அழுத்தம் கொடுக்கிறது; சஞ்சய் ராவத் குற்றச்சாட்டு + "||" + BJP using toolkit to intimidate opposition:BJP puts pressure on opposition: Sanjay Rawat

டூல்கிட் விவகாரத்தில் போலீஸ் சோதனை: எதிர்க்கட்சியினருக்கு பா.ஜனதா அழுத்தம் கொடுக்கிறது; சஞ்சய் ராவத் குற்றச்சாட்டு