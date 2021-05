தேசிய செய்திகள்

ஜூன் 1-ந் தேதி முதல் கருப்பு பூஞ்சைக்கு சிகிச்சை அளிக்க 60 ஆயிரம் மருந்து கிடைக்கும்; மராட்டிய மந்திரி ராஜேஷ் தோபே தகவல் + "||" + 60,000 drugs will be available to treat black fungus from June 1; Maharashtra Minister Rajesh Tope

ஜூன் 1-ந் தேதி முதல் கருப்பு பூஞ்சைக்கு சிகிச்சை அளிக்க 60 ஆயிரம் மருந்து கிடைக்கும்; மராட்டிய மந்திரி ராஜேஷ் தோபே தகவல்