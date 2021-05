தேசிய செய்திகள்

குவைத்தில் இருந்து மங்களூருவுக்கு 190 மெட்ரிக் டன் திரவ ஆக்சிஜன் வந்தது; இந்திய கடலோர காவல் படை கப்பல் மூலம் கொண்டுவரப்பட்டது + "||" + 190 metric tons of liquid oxygen came to Mangalore from Kuwait; Brought by Indian Coast Guard ship

