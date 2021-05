தேசிய செய்திகள்

முன்னாள் பிரதமர் ஜவகர்லால் நேருவுக்கு ராகுல் காந்தி அஞ்சலி காங்கிரஸ் கட்சியும் மரியாதை + "||" + To former Prime Minister Jawaharlal Nehru Tribute to Rahul Gandhi Respect to the Congress party as well

முன்னாள் பிரதமர் ஜவகர்லால் நேருவுக்கு ராகுல் காந்தி அஞ்சலி காங்கிரஸ் கட்சியும் மரியாதை