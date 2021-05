தேசிய செய்திகள்

ஜூன் 5-ந்தேதியை ‘முழுப்புரட்சி தினமாக’ கடைப்பிடித்து பா.ஜ.க. எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் அலுவலகங்கள் முன் வேளாண் சட்ட நகல்களை எரிக்க விவசாயிகள் முடிவு + "||" + The BJP has declared June 5 as 'Full Revolution Day'. Farmers decide to burn copies of agricultural law in front of MPs and MLAs offices

ஜூன் 5-ந்தேதியை ‘முழுப்புரட்சி தினமாக’ கடைப்பிடித்து பா.ஜ.க. எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் அலுவலகங்கள் முன் வேளாண் சட்ட நகல்களை எரிக்க விவசாயிகள் முடிவு