தேசிய செய்திகள்

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா மீது நம்பிக்கை இல்லாத மந்திரிகளை பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும்; கர்நாடக எம்.எல்.ஏ ராஜூ கவுடா பேட்டி + "||" + Ministers do not trust Yediyurappa should be removed from Govt; Raju Gowda MLA Interview

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா மீது நம்பிக்கை இல்லாத மந்திரிகளை பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும்; கர்நாடக எம்.எல்.ஏ ராஜூ கவுடா பேட்டி