கொரோனா 2-வது அலையில் ஆக்சிஜன் சப்ளை சவாலாக இருந்தது; பிரதமர் மோடி மனம் திறந்து பேச்சு

தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 2-வது அலையில் ஆக்சிஜன் சப்ளை சவாலாக இருந்தது; பிரதமர் மோடி மனம் திறந்து பேச்சு + "||" + The oxygen supply in the Corona 2nd wave was a challenge; Prime Minister Modi's open-minded speech

கொரோனா 2-வது அலையில் ஆக்சிஜன் சப்ளை சவாலாக இருந்தது; பிரதமர் மோடி மனம் திறந்து பேச்சு