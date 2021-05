உத்தரபிரதேசத்தில் கொரோனாவால் இறந்தவர் உடல் ஆற்றில் வீச்சு; வீடியோ வெளியானதால் பரபரப்பு

தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் கொரோனாவால் இறந்தவர் உடல் ஆற்றில் வீச்சு; வீடியோ வெளியானதால் பரபரப்பு + "||" + Corona patient’s body dumped in river in Uttar Pradesh; Excitement as the video was released

உத்தரபிரதேசத்தில் கொரோனாவால் இறந்தவர் உடல் ஆற்றில் வீச்சு; வீடியோ வெளியானதால் பரபரப்பு