தேசிய செய்திகள்

பா.ஜ.க. கமிஷன் பெற ‘தடுப்பூசிகள், தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு திருப்பி விடப்படுகின்றன’; ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு + "||" + Covid Vaccines Being Diverted to Private Hospitals for BJP MLAs to Earn Huge Commission: AAP MLA Atishi

பா.ஜ.க. கமிஷன் பெற ‘தடுப்பூசிகள், தனியார் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு திருப்பி விடப்படுகின்றன’; ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு