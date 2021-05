தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவல் கட்டுக்குள் வந்துள்ள நிலையில் கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பா? முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா முக்கிய முடிவு + "||" + Will the curfew be extended in Karnataka as the corona spread has come under control? CM Yediyurappa key decision

கொரோனா பரவல் கட்டுக்குள் வந்துள்ள நிலையில் கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பா? முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா முக்கிய முடிவு