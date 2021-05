தேசிய செய்திகள்

அரியானாவில் கருப்பு பூஞ்சைக்கு இதுவரை 50 பேர் பலி: முதல்-மந்திரி மனோகர்லால் கட்டார் தகவல் + "||" + 50 people have died due to black fungus in Haryana, 650 more receiving treatment: CM Khattar

