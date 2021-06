தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக சி.பி.எஸ்.இ. 12-ம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து மோடி தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + CBSE due to the spread of corona infection. Class 12 exam cancellation decided at a meeting chaired by Modi

