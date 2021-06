தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறி சுற்றிய 6 பேர் கைது + "||" + Police have arrested 6 people for violating the curfew in the Kalakadu area.

ஊரடங்கை மீறி சுற்றிய 6 பேர் கைது