தேசிய செய்திகள்

அனைவருக்கும் விரைவாக தடுப்பூசி செலுத்தப்படவேண்டும் என கடவுளிடம் பிரார்த்தானை செய்யுங்கள் - உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி + "||" + Pray To God, Said Lawyer In Supreme Court. Judge's Answer Was...

அனைவருக்கும் விரைவாக தடுப்பூசி செலுத்தப்படவேண்டும் என கடவுளிடம் பிரார்த்தானை செய்யுங்கள் - உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி