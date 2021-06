தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதித்த குழந்தைகள் எண்ணிக்கை அதிவேகமாக உயரவில்லை - மந்திரி ராஜேஷ் தோபே தகவல் + "||" + Corona to children in Maharashtra has not risen exponentially - Minister Rajesh Tope

மராட்டியத்தில் கொரோனா பாதித்த குழந்தைகள் எண்ணிக்கை அதிவேகமாக உயரவில்லை - மந்திரி ராஜேஷ் தோபே தகவல்