தேசிய செய்திகள்

தொழிற்படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு நுழைவு தேர்வு மதிப்பெண் மட்டுமே கணக்கில் கொள்ளப்படுமா? கர்நாடக துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பதில் + "||" + Will only the entrance examination score for student admission in vocational courses be taken into account? Karnataka Deputy CM Ashwath Narayan's reply

தொழிற்படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு நுழைவு தேர்வு மதிப்பெண் மட்டுமே கணக்கில் கொள்ளப்படுமா? கர்நாடக துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பதில்