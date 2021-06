உலகளவில் கொரோனா பாதித்த 3 பேரில் ஒருவர் இந்தியர்

தேசிய செய்திகள்

உலகளவில் கொரோனா பாதித்த 3 பேரில் ஒருவர் இந்தியர் + "||" + One in 3 people worldwide affected by corona is Indian

உலகளவில் கொரோனா பாதித்த 3 பேரில் ஒருவர் இந்தியர்