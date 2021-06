தேசிய செய்திகள்

கட்சி மேலிடம் கூறினால் உடனடியாக ராஜினமா செய்வேன்: எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + 'Will quit as CM the day central leadership asks me to': Yediyurappa on replacement speculations

