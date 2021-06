தேசிய செய்திகள்

சிங்கப்பூரில் இருந்து 20 டன் ஆக்சிஜன் இந்தியா வருகை + "||" + Three oxygen tankers carrying 20 tons of Oxygen from Singapore reached Kerala

சிங்கப்பூரில் இருந்து 20 டன் ஆக்சிஜன் இந்தியா வருகை