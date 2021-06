தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு கொரோனாவின் ஒருநாள் பாதிப்பு 1 லட்சத்துக்கு கீழே வந்தது பலி எண்ணிக்கை குறைந்தது + "||" + After 2 months in India One day vulnerability of the corona Came down to 1 lakh The death toll is low

